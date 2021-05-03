بعد الهزيمة من برشلونة.. فانسيا يقيل مدربه ويعين جونزاليس مؤقتا





أعلن فالنسيا الإسباني عن إقالة مديره الفني خافي جراسيا وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقال فالنسيا في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن النادي أبلغ جراسيا بإقالته من منصبه، حيث تم توجيه الشكر للمدير الفني على عمله وتفانيه.

وأفاد نادي خفافيش إسبانيا أن سلفادور جونزاليس سيتولى المهمة الفنية للفريق خلفًا لجراسيا ولكن بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني ثابت.

يذكر أن فالنسيا خسر على يد برشلونة بثلللاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

و يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة وتفصله 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.



