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شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مصيره مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

شيكابالا يرفض الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، تطور جديد بشأن مستقبل محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يرغب في البقاء بالملاعب لموسم آخر خاصة وأنه لازال قادر على العطاء مع الفارس الأبيض.

ويقدم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مستويات مميزة، لذلك صرف النظر بشكل كامل عن فكرة الإعتزال.

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