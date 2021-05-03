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تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يواجه النادي الأهلي اليوم الإثنين فريق غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويعاني الأهلي من مجموعة من الغيابات المؤثرة في الفريق.

- سعد سمير:
يغيب المدافع سعد سمير اليوم عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة التي أدت إلى خروجه من أرض الملعب وتم استبداله حيث كان يعاني من اَلام في العضلة الضامة.

- بدر بانون :
يغيب المدافع بدر بانون عن مباراة الأهلي بسبب شعوره بإجهاد عام بسبب ضغط المبارايات في الفترة الأخيرة مما أدى إلى غيابه في مباراة إنبي والمصري.

- كهربا :
يغيب المهاجم محمود كهربا عن المباراة بسبب تعرضه لوعكة صحية منذ يومين أثر إرتفاع في ضغط الدم مما أدى إلى نقله للمستشفى لكنه خرج بعد أن تلقى العلاج لذلك يغيب بعد أن كان يعتمد عليه موسيماني أساسيا في التشكيل.

وبالإضافة إلى ذلك يعاني الأهلي من العديد من الغيابات الأخرى مثل غياب علي معلول وأجاي وحمدي فتحي وغيرهم ما بين العلاج من الإصابة والتدريبات التأهيلية.

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