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في يوم شم النسيم.. 5 عادات حذرت منها وزارة الصحة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحتفل المصريون، اليوم الإثنين، بعيد شم النسيم، الذى يأتى للعام الثانى على التوالى فى ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التى ظهرت فى الصين، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة 152 مليونا، و875 ألفا، و42 حالة إصابة، و3 ملايين، و202 ألف، و699 حالة وفاة، حتى الآن.

وجاء شم النسيم، هذا العام، دون أى مظاهر للاحتفال، تنفيذا لقرارات مجلس الوزارء، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التشديد على العمل بالقرار الصادر بإلغاء أى تجمعات او احتفالات، من شأنها أن تؤدى إلى تزاحم المواطنين، وهو ما يسهم فى انتشار المرض وانتقال العدوى من شخص لآخر.

وفى هذا السياق، أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا، بإغلاق جميع الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات، وعلى رأسها حديقة الحيوان، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك، خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقررت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

والمحميات المركزية التى تقرر إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم، وذلك للحد من التجمعات، نظرا لما تشهده تلك المحميات من إقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام، ولتوجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.

بينما تابعت وزارة التنمية المحلية تنفيذ جميع القرارات الصادرة فى المحافظات، التى تقضى بإغلاق الحدائق والمتنزهات والملاهى، وتعليق للرحلات النيلية، وإغلاق للشواطئ، حيث قام المحافظون ونوابهم على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أى مخالفات فى هذا الشأن.

كما كثفت وزارة الصحة والسكان، حملاتها على المحلات التجارية والأسواق، لضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام 6 أطنان، و322 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة، و509 لترات من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، 5 نصائح وتحذيرات، للحفاظ على الصحة فى يوم شم النسيم، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء.

- يجب الإكثار من تناول الخضروات مثل: الخس والبصل.

- يمنع مرضى الضغط والقلب والكلى من تناول الفسيخ والرنجة.

- يجب ألا يتناول الصائمون الفسيخ والرنجة والموالح لأنها تسبب الجفاف وتؤثر على الكلى وتسبب الإصابة بالجلطات.

- على مرضى السكر الإقلال من تناول الخبز لأنه يرفع نسبة السكر فى الدم.


كانت وزارة الصحة والسكان، قد حذرت من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، حيث تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتى قد تسبب أضرارًا شديدة، خصوصا للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال، لافتة إلى أنه عند شراء الأسماك يجب أن تكون من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة، والبعد عن شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

كما حذرت الوزارة من تناول "سمك الفسيخ" لأنه قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحة أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، على رأسها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.

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