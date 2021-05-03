مصرع وإصابة 5 عمال في حريق فرن بدار السلام

لقى 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنين أخرين، في انفجار 3 أسطوانات بوتاجاز داخل فرن في منطقة دار السلام.



وتلقت الحماية المدنية، بلاغا بانفجار أسطوانات بوتاجاز داخل فرن بتقاطع شارع لاشين في دار السلام، ودفعت الحماية المدنية بعربات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، ونتج عن الحريق وفاة 3 من عمال الفرن، الذين لم يتمكنوا من الخروج أثناء اشتعال النيران، وتوفوا بالداخل.



حرر المحضر اللازم بالواقعة، لإخطار النيابة العامة بالواقعة.