أحمد سعد رفقة سمية الخشاب ومحمد رمضان من كواليس "موسى"





نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورا تجمعة بسمية الخشاب وأحمد سعد من كواليس مسلسله "موسى".





وعلق قائلا :"فرحة موسى، مستني رأيكم فى الحلقة 21 من ملحمة موسى".





وقام أحمد سعد بنشر صورة له من المسلسل وعلق قائلا :"فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك عليك يا حبيب قلبي".





يذكر أن أحمد سعد سيظهر فى حلقة اليوم من المسلسل، وهو يحيي زفاف موسى "محمد رمضان" من حلاوتهم "سمية الخشاب".



