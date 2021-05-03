حوار لـ "الفجر" - أسطورة كرة القدم الألمانية يكشف عن المُرشح الأقرب للتتويج بدوري الأبطال.. وحظوظ ألمانيا في الفوز باليورو وكأس العالم.. ووجهة صلاح وهالاند المقبلة





هو أحد أساطير الكرة الألمانية عبر التاريخ، وواحد من أعظم المدافعين وأفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم العالمية، نتحدث عن النجم الألماني الكبير أندرياس بريمة الذي صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة ولعب للعديد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الكروية أبرزها بايرن ميونخ وكايزر سلاوترن وانتر ميلان وحقق العديد من الانجازات والبطولات، وشارك في 3 بطولات لكأس العالم مع المنتخب الألماني، وكان صاحب هدف فوز المانشافت على الأرجنتين في نهائي مونديال 1990 ليقود منتخب بلاده لحصد اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه.





الفجر الرياضي تواصل مع النجم الألماني أندرياس بريمه وأجرى معه حوارًا استعاد خلاله ذكريات هدفه الشهير في الأرجنتين في نهائي مونديال إيطاليا 1990، وعن مسيرته بعد اعتزال كرة القدم، كما استطلع رأيه بشأن بعض الأمور الهامة على الساحة الكروية في العالم حاليًا، ورأيه في النجاحات التي يحققها محمد صلاح مع ليفربول، والمرشح الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أوروبا وغيرها من الأمور.

وإليكم نص الحوار :-





- في البداية حدثنا عن ذكريات هدفك الشهير في شباك منتخب الأرجنتين بنهائي مونديال 1990 وتتويج ألمانيا باللقب؟ وماذا عن مسيرتك منذ اعتزال كرة القدم وحتى الآن؟

أعتقد أن هذا الهدف كان الأهم في مسيرتي، لكن عندما تكون في الملعب وتعلم أن هناك مليارات يشاهدون التلفزيون، فأنت بحاجة إلى التركيز والقيام بعملك.

لقد استثمرت في ثلاث شركات، حيث أشارك أيضًا في التسويق. بصرف النظر عن ذلك، أعمل في التلفزيون والإعلام وكسفيرة للعلامة التجارية. لذلك ما زلت مشغولاً هادئًا.





- ما أسباب خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا؟ وغياب الأندية الألمانية عن الأدوار النهائية من بطولتي أوروبا؟ كيف ترى المنافسة في الدوري الألماني هذا الموسم؟

كان خروج بايرن ميونيخ من ربع النهائي غير محظوظ إلى حد ما، فقد تصوروا ببساطة العديد من الأهداف في مباراة الذهاب في ميونيخ. قدم دورتموند مباراتين جيدتين ضد مانشستر سيتي، الذي أعتقد أنهما المرشحون الأكبر للقب هذا العام.

- كيف ترى حظوظ ألمانيا في المنافسة على لقب بطولة أوروبا؟ وهل فريق قادر على الفوز بكأس عالم 2022 في قطر؟ من هو الوريث الشرعي للوف؟

في النهاية يمكن للمنتخب الألماني أن يهزم الجميع في يوم جيد. الآن سيحاول الفريق كل شيء لإنشاء نهاية جيدة ليواكيم لوف، ونعم أرى المانشافت كأحد المتنافسين على اللقب في قطر، وفليك سيكون هو الوريث الشرعي لقيادة المنتخب خلفًا للوف.





- كيف ترى المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم؟ ومن هو أقرب مرشح للتتويج بالبطولتين؟

مان سيتي ومان يونايتد. لذلك يمكن أن ينتهي بنا المطاف مع كلا الأبطال القادمين من مدينة واحدة!

- في حال رحيل صلاح عن ليفربول فمن هو الفريق الأفضل بالنسبة له.. برشلونة أم ريال مدريد؟

محمد صلاح هو أفضل لاعبي ليفربول في الوقت الراهن، لا أعتقد أن صلاح سيرحل عن الريدز في الصيف المقبل على الأقل، بالنسبة للأفضل له فهذا يرجع للاعب ذاته.





8- ما رأيك في النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند؟ وما الوجهة الأنسب له من وجهة نظرك حال رحيله عن الدوري الألماني؟

أعتقد أنه سيكون من الأفضل لهالاند أن يلعب موسمًا إضافيًا في دورتموند، ومع ذلك أعتقد أن الكثير من الأندية ترغب في التعاقد مع موهبة مثله، أنا شخصياً أعتقد أنه سينتهي به المطاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.