توخيل :"نشعر بأننا مستعدون للمواجهة الكبيرة"

بعدما حقق كل منهما نتيجة جيدة في مباراة الذهاب خارج ملعبه، يطمح مانشستر سيتي وتشيلسي إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال مباراة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة في اليومين المقبلين.





ويستضيف مانشستر سيتي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في مباراة الإياب بعدما فاز مانشستر 2 / 1 ذهابا كما يستضيف تشيلسي فريق ريال مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء وذلك بعد تعادلهما 1 / 1 ذهابا الأسبوع المقبل.





وقطع مانشستر وتشيلسي أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ نهائي إنجليزي خالص للبطولة ، ولكن أيا منهما يرفض اعتبار المواجهة محسومة قبل خوض مباراة الإياب لاسيما وأن سان جيرمان والريال لم يستسلما لليأس وما زال بإمكانهما الرد وقلب النتيجة الإجمالية لصالحهما.





وكان نهائي البطولة في 2019 هو الأحدث من سبع مباريات نهائية فقط لدوري الأبطال شهدت مواجهة بين فريقين ينتميان لنفس الاتحاد الوطني.





وجمع نهائي 2019 بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وكان الفوز من نصيب ليفربول.





ومر تشيلسي نفسه بهذه التجربة من قبل لكنه خسر نهائي 2008 أمام مانشستر يونايتد عبر ركلات الترجيح.





ويقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم، ولكنه لا يمتلك نفس الخبرة بالمربع الذهبي لدوري الأبطال.





كما يخوض الفريق مواجهة صعبة غدا أمام سان جيرمان الذي خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني.





واعترف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي :"النادي لا يحظى بخبرة كبيرة بهذه المرحلة من المسابقة".





وسبق لجوارديولا أن توج بلقب دوري الأبطال مرتين في 2009 و2011 عندما كان مديرا فنيا لبرشلونة الإسباني، ولكنه لم يبلغ نهائي البطولة منذ ذلك الحين سواء خلال فترة توليه مسؤولية بايرن ميونخ أو مع مانشستر سيتي.





وأوضح جوارديولا :"نجيد اللعب بشكل معين، ولا يمكننا اللعب بشكل مختلف".





وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي للبطولة مرة واحدة سابقا، وكانت في موسم 2015 / 2016 بقيادة المدرب مانويل بيليجريني.





وخلال مباراة الذهاب أمام سان جيرمان في باريس الأسبوع الماضي، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله ماركينوس، ورد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما كيفن دي بروين ورياض محرز.





ولكن مع النقص العددي في صفوفه بعد طرد إدريسا جايي، قد يكون سان جيرمان سعيدا لعدم الخسارة بنتيجة أكبر في مباراة الذهاب وتراجع فرصه في الرد إيابا.





وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان :"في كرة القدم، تحتاج إلى الثقة".





وأوضح بوتشيتينو، الذي قاد توتنهام لنهائي البطولة نفسها قبل عامين :"سنحاول ونسجل الأهداف. نعاني بالطبع من بعض الضغط، ولكنك تحتاج إلى المحاولة في كرة القدم".





ويأمل بوتشيتينو في عودة كيليان مبابي إلى صفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة ليقود الهجوم إلى جوار البرازيلي نيمار.





وفي المقابل، يرجح أن يواصل جوارديولا سياسة المداورة بين اللاعبين لضمان "أفضل أداء"، والذي يؤكد أنه أمر ضروري لبلوغ النهائي.





وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ويقترب الفريق بقوة من حسم لقب الدوري المحلي لتصبح مسابقة دوري الأبطال فرصة ذهبية أيضا لاستكمال الثلاثية في الموسم الحالي.





ولكن الفريق، في حالة اجتيازه عقبة سان جيرمان غدا، قد يلتقي في النهائي فريق تشيلسي، الذي بدد آمال مانشستر سيتي في تحقيق الرباعية هذا الموسم بعدما فاز عليه في المربع الذهبي لبطولة كأس إنجلترا.





وتألق تشيلسي منذ تولي المدرب الألماني توماس توخيل مسؤولية الفريق في وسط الموسم الحالي.





وقال توخيل :"نشعر بأننا مستعدون للمواجهة الكبيرة، وأثق تماما بأننا نحتاج لتقديم أداء قوي لأن ريال مدريد سيقدم أداء قويا يصعب من مهمتنا".





وكان تشيلسي صدم بايرن ميونخ ليتوج بلقب البطولة في 2012.





ومع بلوغ فريق السيدات بنادي تشيلسي نهائي دوري الأبطال الأوروبي أيضا أمام برشلونة، يسعى الفريق إلى تحقيق ثنائية فريدة والتتويج باللقب على مستوى الرجال والسيدات.





وينافس الريال حاليا على جبهتين حيث يخوض صراعا رباعيا مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة وأشبيلية على لقب الدوري الإسباني كما لا يزال يتمسك بالأمل في دوري الأبطال.





وكان الفرنسي كريم بنزيمة سجل للفريق هدف التعادل في مباراة الذهاب بعدما تقدم تشيلسي بهدف كريستيان بوليسيتش.





وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال :"سنخوض مباراة الإياب بهدف الفوز".



