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شيماء ناجي نجمة برنامج ذا فويس تطرح دعاء التوبة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الفنانة شيماء ناجي اليوم دعاء ديني جديد بإسم "التوبة" على القناة الرسمية للشركة المنتجة لأعمالها "مو جودة" للإنتاج الفني على يوتيوب لمالكها الشاعر والمستشار مصطفى جودة.

دعاء "التوبة" من كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع وفواصل موسيقية لدكتور معتز متولي والهندسة الصوتية لياسر حسين ستديو رسالة وتم طرح الدعاء بطريقة ال Lyrics video وتم نشره عبر حسابات الشركة وحسابات شيماء ناجي على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شيماء ناجي بعد نجاحها في برنامج "ذا فويس" حرصت على غناء بعض من أغاني النجوم الكبار بطريقة ال cover لاقت ناجاحا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحضر حاليا لعدة أغاني جديدة من إنتاج شركة "مو جودة" سوف يتم تصويرها قريبا.

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