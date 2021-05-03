Advertisements

إياد نصار: تكريمي من دفعة "الشرطة ٩٥" وسام على صدري

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أعرب الفنان إياد نصار عن اعتزازه بتكريمه من قبل زملاء الشهيد محمد مبروك، ضباط الشرطة دفعة 95، بعد نجاحه في تجسيد شخصية الشهيد المقدم مبروك في مسلسل (الاختيار 2).

وقال نصار- لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "هذا التكريم هو وسام على صدري، ومن أهم التكريمات التي أعتز بها طوال مشواري الفني، وأهدي هذا التكريم إلى البطل الحقيقي الشهيد محمد مبروك، الذي ضحى بحياته في خدمة وطنه".

وقامت دفعة 95 شرطة، بإهداء الفنان إياد نصار درع التكريم، مدون عليه عبارة "لكل مبدع إنجاز ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير".

كان الفنان إياد نصار قد غير صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصورة الشهيد محمد مبروك بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، التي وثقت حادث استشهاده قبل الإدلاء بشهادته في قضية التخابر، بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.
مسلسل (الاختيار 2) تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وعدد آخر من الفنانين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ 40 دقيقة

تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

منذ 35 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 21 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل بيان الزمالك الناري

منذ أقل من ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"مسئول عن قضية التخابر الشهيد محمد مبروك".. أول ظهور لـ إياد نصار في "الاختيار 2"

"قتل بـ 12 رصاصة على يد عناصر الإخوان"..من هو العقيد محمد مبروك عقب التخطيط لقتله في "الاختيار 2"

"عظم شهيدك".. هكذا احتفل رواد تويتر بحلقة الشهيد محمد مبروك في "الاختيار2"

أحمد موسى: الإرهابية رصدت تحركات الشهيد محمد مبروك قبل موعد شهادته في المحكمة

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة في اغتيال الضابط محمد مبروك

إياد نصار يغير صورة ملفه الشخصي إلي صورة الشهيد محمد مبروك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

05:30 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي