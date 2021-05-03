إياد نصار: تكريمي من دفعة "الشرطة ٩٥" وسام على صدري



أعرب الفنان إياد نصار عن اعتزازه بتكريمه من قبل زملاء الشهيد محمد مبروك، ضباط الشرطة دفعة 95، بعد نجاحه في تجسيد شخصية الشهيد المقدم مبروك في مسلسل (الاختيار 2).



وقال نصار- لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "هذا التكريم هو وسام على صدري، ومن أهم التكريمات التي أعتز بها طوال مشواري الفني، وأهدي هذا التكريم إلى البطل الحقيقي الشهيد محمد مبروك، الذي ضحى بحياته في خدمة وطنه".



وقامت دفعة 95 شرطة، بإهداء الفنان إياد نصار درع التكريم، مدون عليه عبارة "لكل مبدع إنجاز ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير".



كان الفنان إياد نصار قد غير صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصورة الشهيد محمد مبروك بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، التي وثقت حادث استشهاده قبل الإدلاء بشهادته في قضية التخابر، بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.

مسلسل (الاختيار 2) تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وعدد آخر من الفنانين.