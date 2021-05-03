في شم النسيم تحرير 18 محضر وإعدام أغذية غير صالحة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إستمرار حملات التفيش والرقابه الصحية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة خاصة خلال شم النسيم لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين من السلع بالجوده والكميات.. المطلوبه،وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية في هذا الشأن.





فقد اسفرت الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع مديرية الشئون الصحية عن تحرير 18 محضر ل 11 منشاة غذائية لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وتم إعدام 155 كيلو جرام أغذية متنوعة و100 لتر زيوت وعصائر بعدد من المنشآت الغذائية.



وقرر " مختار " إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المذكورة وأن يتم فورا إتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى للمنشآت التي تم ضبطها تدار بدون ترخيص.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن حملات التفتيش والرقابة لادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة.



وقد كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار اليها.



هذا وقد اوضح التقرير أن ما تم ضبطه يشمل 20 ك برجر و20 ك عجينه طعميه و60 لتر عصائر و30 ك فول مدمس23 ك جبنه30 كيلو كفتة 40 لتر زيت و5 كيلو كوردن بلو و10 كيلو صوص مايونيز 17و كيلو أيس كريم أنواع كما تم سحب 12 عينة مطهية و10 عينات جافة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.



وهذا وقد شدد المحافظ على أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



تأتي الحملات فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والاسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن.

