خلال الاحتفالات بشم النسيم.. ضبط 2 طن رنجة فاسدة بالجيزة

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، أسفرت الجهود عن

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة "رنجة" غير صالحة لإستهلاك الآدمى بلغت 400 صندوق بإجمالى وزن 2 طن جميعها غير صالحة للإستهلاك بقصد طرحها للبيع على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والتصدى لجرائم السلع المقلدة والمغشوشة وغير الصالحة للإستهلاك لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.