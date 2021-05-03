شاهد.. تعليق سفير روسيا على الأوضاع بالغردقة قبل عودة السياحة

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد لقاء اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالسفير الروسي في القاهرة غيورغى بوريسينكو، يرافقه القنصل العام بالغردقة فيكتور فوربوف، بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة استعدادات البلدين لإستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة.





وأشاد السفير الروسى بالمجهودات التى تقوم بها الحكومة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على استقرار الأوضاع الأمنية والصحية في الغردقة لاستقبال السياحة.





وقال "اعتقد أن السياح الروس سيكونوا في غاية السعادة للعودة لمصر"، مشددًا أنه سيتم تطعيم جميع العاملين في النشاط السياحي في الغردقة وشرم الشيخ.



