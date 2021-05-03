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"ادعاءات إخوانية".. مصدر أمني ينفي تنفيذ حملة اعتقالات بكرداسة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تنفيذ حملة إعتقالات واسعة بقرية كرداسة على خلفية تشييع جنازات بعض المنفذ بهم أحكام الإعدام منذ أيام من أبناء القرية.

وقال المصدر إن ذلك يأتي ذلك في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأى العام.

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