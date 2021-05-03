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الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الإدارة العامة لري سوهاج عن إستمرار أعمال تأهيل ترعة المراغة بطول 6.86 كم مؤكدة أنه تم تنفيذ 180 متر تدبيش و85 متر تبطين خرسانة حتى الآن وترعة الشريفة بطول 3.59 كم مؤكدة أنه تم تنفيذ 890 متر تدبيش و580 متر تبطين خرسانة حتى الأن وترعة باجا بطول 4.36 كم تم تنفيذ منها 170 متر تدبيش و80 متر تبطين خرسانة حتى الآن وترعة جنابية نجع تمام الشرقي بطول 4 كم تم تنفيذ منها 350 متر تدبيش و80 متر تبطين خرسانة حتى الآن زمام الإدارة العامة لري سوهاج.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه جاري استمرار اعمال تبطين وتأهيل ترعة خط النار بزمام الإدارة العامة لرى البحيرة وعملية إحلال وتجديد عدد 10 كباري بادارة رى البحيرة مشيرة إلى متابعة أعمال تبطين أمام وخلف محطة رفع تل الحبوة الرئيسي وتكسية ميول طريق جسر مصرف بالوظة بأماكن متفرقة بطول 10 كم زمام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالسر والقوارير والمناطق البديلة بقطاع شمال سيناء.

وأكدت الوزارة أنه تم المرور على ترعة الخندق الشرقى وترعة البوص لمتابعة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بزمام هندسة رى ايتاى البارود وأعمال تأهيل ترعة جرار معنيا بزمام هندسة رى كوم حماده لمتابعة تنفيذ الأعمال والتأكيد على ضبط الجودة طبقا للمواصفات مؤكدة أنه جاري تأهيل ترعة الحوامدية بطول 5.54 كم بمحافظة الجيزة وترعه فرع اشمنت بطول 2.036 كم بمحافظة بني سويف.

وأضافت الوزارة خلال البيان أنه جاري مواصلة العمل في تطوير سور حديقة النيل مساء أمس الأحد مؤكدة أنه جاري أعمال صب اعمدة الدور العلوي بالجونطة الأخيرة وبياض محارة للواجهات زمام إدارة ري قناطر الدلتا وأعمال طبقة الأساس لأسفلت كوبري محلة دياي على ترعة القضابة زمام الإدارة العامة لري الغربية وتأهيل ترعة المحيط وترعة البسيوني زمام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بأسيوط وترعة شاهين تنفيذ الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بغرب الدلتا وتطهير ترعة الملاك ميكانيكي على صندل كيلو 500 واستكمال أعمال تأهيل ترعة الاسطبل ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع زمام الإدارة العامة لري الصالحيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري ايضًا تأهيل ترعة الزينية بطول 1.89 كم وترعة ساحل العشي بطول 6.32 كم، زمام الإدارة العامة لرى شرق قنا بمركز الأقصر بمحافظة الأقصر، تحت إشراف إدارة توسع إسنا، مضيفة أنه تم المرور على " موقع فم ترعة الغوارنة - أعمال نجارة القصة الاولى- فم خليج مفتاح كيلو 62 " وجارى تجهيز الموقع وتركيب جهاز تجفيف بمحافظة الإسماعيلية.
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية
الري: تأهيل وتبطين عدد من الترع على مستوى الجمهورية

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الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري تأهيل ترع

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