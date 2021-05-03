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بيومي فؤاد ضيف شرف في "المداح"

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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كتب الفنان حمادة هلال علي صفحته الشخصية علي منشورًا يوجه فيه الشكر للفنان بيومي فؤاد والذي قد يظهر ضيف شرف في إحدي الحلقات القادمة.

نشر صوره علي صفحته الشخصية " فيسبوك" تجمعه بالفنان بيومي فؤاد، والمخرج احمد سمير فرج ورت مسلسل المداح يااستاذ بيومي وعلق عليها قائلا:"
انتظروا مفاجات كبيرة من حلقة انهاردة.. اللي فات مداح واللي جاي مداح تاني خالص..مع المخرج الكبير أستاذ أحمد سمير فرج".

الجدير بالذكر أن مسلسل "المداح" بطوله حمادة هلال، احمد بدير، نسرين طافش، هايدي رفعت، محمد عز، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، تأليف امين جمال، إخراج احمد سمير فرج.

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