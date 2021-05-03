مريم أمين: سعيدة بصيام المسلمين والمسيحيين الجمعة الماضية وتوحيد الدعاء من أجل مصر (فيديو)

وجهت الإعلامية مريم أمين، التهنئة للمصريين بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم، معربة عن سعادتها بصيام المسلمين والمسحيين يوم الجمعة الماضية وتوحيد الدعاء من أجل مصر.



وقالت "مريم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان رياض ببرنامج "من القلب للقلب" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الاثنين: "تعودت في حياتي ومع التعرض للكثير من المواقف صعبة خصوصا من المقربين أن ابتعد قليلا حتى اتخذ الموقف الصحيح، لأن العصبية والردود السريعة تولد الأخطاء، لذلك في بعض الأوقات لا أتذكر سبب الخلاف أو الزعل من الأساس، وهنا تأتي نعمه النسيان".



وأضافت "للأسف في وقتنا الحالي يترجم التسامح أنه ضعف، ولكن في بيوت تربوا علي الأصول وأن المحبة تحتمل كل شيء وهم نسبة قليلة، وبمناسبة الحديث عن التسامح أطلب من الله أن يسامحني علي أخطاء بقصد أو بدون، وبالتحديد فيما قبل يوم 19 إبريل 2019 ".



وتابعت "مررت بمواقف صعبه في عملي واعتقدت إنني ساترك المجال الإعلامي، ولكن عوض ربنا كان كبير في يوم تقديمي لقرعه الأمم الإفريقية وصدي النجاح الذي شعرت به بعدها كان كبير جدا، كما أحب أن أتقدم بالشكر بمحطة نجوم إف إم علي دعمهم لي في الفترة الماضية وبعد عودتي من قناة دبي".