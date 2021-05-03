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ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:56 م
حالة الطقس غدا الثلاثاء
حالة الطقس غدا الثلاثاء
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ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 4-5-2021، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا
وقال الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، إنّ الرياح تنشط بمناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 23

الإسكندرية 34 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 40 21

شبين الكوم 40 23

دمنهور 37 21

بلطيم 32 20

مطروح 33 19

السلوم 34 20

سيوة 41 23

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 40 22

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 40 21

السويس 40 22

العريش 33 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 18

نويبع 38 25

طابا 33 24

كاترين 31 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 39 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 23

بني سويف 41 23

المنيا 41 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 25

أبورماد 37 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 24

ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

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