Advertisements

رامز جلال ساخرًا من ملابس جميلة عوض :" نازلة من كايروچاز"

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
Advertisements
وقعت الفنانة جميلة عوض ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


سخر الفنان رامز جلال من الفنانة جميلة عوض خلال أحداث الحلقة قائلا: "دي نازله من كايرو چاز".

أضاف: "ملقيناش مقاسك في الفيست، لفينا علي محلات الأطفال".

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 21 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل بيان الزمالك الناري

منذ ساعة و 24 دقيقة

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي