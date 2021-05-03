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رامز جلال عن جميلة عوض: "عقلة أصبع الإبداع"

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وقعت الفنانه جميلة عوض ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


سخر الفنان رامز جلال من الفنانة جميلة عوض خلال أحداث الحلقة قائلا:" عقلة أصبع الإبداع

أضاف:" النجمة اللي قد الكف

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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