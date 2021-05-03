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ننشر خطوات حجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر 2021 عبر تطبيق سكك حديد مصر.. ومواعيد حجز القطارات

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:04 م
حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر القطارات
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ننشر خطوات حجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر 2021 عبر تطبيق سكك حديد مصر.. ومواعيد حجز القطارات

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك 221، حيث يتسارع الكثير من المواطنين على حجز تذاكر القطارات لقضاء أيام العيد مع أسرهم في المحافظات المختلفة خاصة صعيد مصر، وبالفعل بدأت هيئة السكة الحديد، في حجز تذاكر عيد الفطر المبارك للركاب.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، في السطور التالية، مواعيد حجز تذاكر القطارات وكيفية وخطوات حجز تذاكر عيد الفطر لمن لم تتسنى له الفرصة للحجز في الأيام السابقة.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر
بدأ الحجز من الاثنين الماضي الموافق 26 أبريل 2021 لمن يريد السفر في 10 مايو 2021، وحجز الثلاثاء لمن يكون موعد سفره 11 مايو، ويوم الأربعاء لمن يريد السفر في 12 مايو، ومن يحجز يوم الخميس الموافق 29 أبريل يكون ميعاد سفره 13 مايو 2021.

ولم تكتف الهيئة بهذه المواعيد، وإنما أعلنت هيئة السكة الحديد جدول رحلات الصعيد الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما أعلنت عن مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد الإضافية إضافة إلى حجز التذاكر للقطارات الروسي والمكيفة.

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت

* ابدأ بتحميل تطبيق هيئة السكك الحديد من خلال متجر "جوجل بلاي ستور" أو يمكنك الحجز من خلال التطبيق ذاته عبر شباك التذاكر بأي محطة.

* أنشئ حسابا جديدا لك يتضمن بياناتك ورقمك القومي الموجود في بطاقتك الشخصية ومن خلاله سيكون متاحا لك الحجز برقمك القومي وحساب الراكب المسجل على التطبيق.

* عند الدفع الإلكتروني يجب أن تكون مالكا لكارت فيزا للدفع أو بطاقة ائتمانية صادرة عن أي بنك، ويجب أن يكون معك بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها وبطاقة فيزا أو "ماستر كارد" وبعد الدفع تكون حصلت على التذكرة، ويمكنك أن تجعل الكمسري يطّلع عليها عبر هاتفك في القطار.

كيفية تسجيل حساب على تطبيق السكك الحديد
- سجّل الدخول عبر رابط سكك حديد مصر عبر الإنترنت.

- املأ جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب.

- وعند الحجز اضغط على زر إنشاء حجز، ثم اختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.

- عندها ستظهر لك لوحة البيانات، أدخل بياناتك ثم اضغط التالي.

- الدفع يكون عن طريق الفيزا أو "الكريدت كارد".

ننشر خطوات حجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر 2021 عبر تطبيق سكك حديد مصر.. ومواعيد حجز القطارات

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