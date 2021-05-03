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عملة الايثيريوم تحقق ارتفاع قياسي لتتجاوز 3 الاف دولار

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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سجلت قيمة عملة الايثيريوم الرقمية ارتفاعا قياسيا اليوم /الاثنين/ لتتخطى حاجز الثلاثة الالاف دولار للوحدة الواحدة حيث يراهن المستثمرون على ان هذه العملة ستكون لها أهمية كبيرة فى النظام المالى اللامركزى فى المستقبل .

وقد سجل الايثير الواحد ارتفاعا بنسبة 3 % فى تداولات بورصة العملات الرقمية بأسيا اليوم ليصل قيمته الى 99ر510ر3 دولار، وبذلك تصل نسبة الارتفاع فى قيمة هذه العملة الى أكتر من 300 % منذ بداية العام الجارى، ليتخطى بذلك نسبة الزيادة التى حققتها عملة البيتكوين وهى 95 %خلال التداولات فى البورصة الرقمية.

وذكر جيمس كوين، المدير التنفيذى لمؤسسة /كيو 9 كابيتال/ المالية لادارة الاصول الرقمية الى أن هذا الارتفاع فى قيمة الايثيريوم يعتبر استكمالا للارتفاع الكبير الذى سجلته العملات الرقمية خلال الربع الاخير من العام الماضى.

وأشار كوين الى ان التحسن الملحوظ فى الاقبال على تداول هذه العملة يبرز التحول نحو الانظمة المالية الللامركزية التى تدار خارج إطار التعاملات البنكية التقليدية.

وأضاف ان السبب فى الارتفاع المذكور فى قيمة هذه العملة ربما يرجع الى الاقبال على تداول هذه العملات فى دول مثل كندا التى شهدت تزايدا فى الاقبال على التعامل بالعملات الرقمية وخاصة فى شراء الاعمال الفنية، بالاضافة الى اقبال المستثمرين على توفير بديل آمن للتداول فى العملات الرقمية غير البيتكوين فقط.

وذكر موقع بلومبرج الالكترونى انه فى ظل الزيادة الملحوظة فى الاقبال على عملة الايثيريوم كبديل آمن للمستثمرين، فإن بنك الاستثمار الاوروبى بصدد إصدار سندات رقمية على منصة تداول عملة الايثيريوم بالاضافة الى ان مؤسسة /جيه بي / مورجان المالية تعتزم إنشاء صندوق لادارة اصول عملة البيتكوين.

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