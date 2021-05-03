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الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهمين بقتل فرد أمن في مايو

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها من ضبط المتهمين في واقعة العثور علي جثة فرد أمن مقتول داخل المصنع محل عمله، بالمنطقة الصناعية في مايو، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاه على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة للمدعو " شرف محمد شرف"، 50 سنة، وبحفص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآله حاده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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