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محافظ المنيا: دعم مستشفيات الحميات والصدر بـ 135 سرير رعاية

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهه الموجه الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الاجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من مدي توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أجري نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث تفقد أقسام عزل مصابي كورونا، وتنكات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدي المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الوقائية، مشددًا على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضي، وانه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.

كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيدًا لاستقبال 135 سرير رعاية منها 75 سرير بمستشفى حميات المنيا، و60 سرير بمستشفى الصدر، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

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