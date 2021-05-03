إصابة جميلة عوض في لعبة البينت بول في "رامز عقله طار"

وقعت الفنانه جميلة عوض ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



أصيبت الفنانة جميلة عوض أثناء لعبة البينت بول حيث توقفت عن اللعب بعد إصابتها في قدمها حيث أطلق عليها رامز الطلقات النارية







يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.





الجدير بالذكر أن جميلة عوض تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " حرب أهليه " بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان سيد إخراج سامح عبد العزيز إنتاج العدل