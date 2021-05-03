Advertisements

إصابة جميلة عوض في لعبة البينت بول في "رامز عقله طار"

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
وقعت الفنانه جميلة عوض ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

أصيبت الفنانة جميلة عوض أثناء لعبة البينت بول حيث توقفت عن اللعب بعد إصابتها في قدمها حيث أطلق عليها رامز الطلقات النارية



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.


الجدير بالذكر أن جميلة عوض تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " حرب أهليه " بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان سيد إخراج سامح عبد العزيز إنتاج العدل

أخبار تهمك

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 21 ساعة

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي