قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

أفادت شبكة روسيا اليوم، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف جوي بصواريخ "كاتويشا".

وقال مراسل RT، إن "أكثر من ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق"، حيث لم تعرف أي تفاصيل عن الخسائر حتى الآن.

يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.