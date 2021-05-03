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عماد الراهب: تزامن صيام المسلمين مع الأقباط ظاهرة تحدث كل 11 عامًا (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان عماد الراهب، إنه شارك في الكثير من الأعمال الفنية مثل مسلسل "العطار والـ7 بنات"، و"أوان الورد"، و"الملك فاروق"، وقدم شخصية حسين باشا صبري خال الملك فاروق في هذا العمل.

وتابع "الراهب"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، أنه سعيد جدًا بتزامن صيام المسلمين مع الأقباط، لافتًا إلى أن هذه الحالة تحدث كل 11 سنة، معقبًا: "أنا لاحظت الحكاية دي زمان، لأننا كنا بنصلي مع بعض في 2008، المسلمين كانوا بيروحوا يصلوا التراويح، وإحنا بنروح نصلي البزخة في الكنيسة".

ولفت إلى أن المصريين كانوا يحتفلون يعيد القيامة مرة كل 33 عامًا، لأن يسوع توفى وهو عمره 33 عامًا، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع شهر رمضان مثل المسلمين، معقبًا: "السنة اللي فاتت جالي فانوس رمضان، ومراتي جابت فانوس كبير أبيض، مصر كلها بتحتفل بشهر رمضان".

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