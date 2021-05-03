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انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنطلق غدًا، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.

تعقد المسابقة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات، ويشارك بها الطلاب بمرحلتي التعليم الجامعي، وماقبل الجامعي، ويحصل الفائزون في هذه المسابقة علي جوائز مالية قيمه.

تنقسم المسابقة إلي مستويين، المستوي الأول ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوي الثاني ويتضمن حفظ نصف القرآن الكريم، ويتم تحديد الفائزون بواسطة لجنة تحكيم مشكله من نخبه من الخبراء المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه.

تأتي المسابقة في إطار ما تقوم به المنظمة من أنشطة وفعاليات متنوعة، تهدف لتفعيل المشاركة الايجابية للطلاب الوافدين في مختلف الأنشطة لترسيخ القيم النبيلة وبث روح التنافس فى حفظ كتاب الله تعالى والتشجيع عليه.

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