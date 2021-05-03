الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لـ"رجال السلة "

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي وسوف يصل للقاهرة بصحبه مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله.

وأعتمد المجلس إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول على النحو التالي:-

ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.