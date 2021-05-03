عماد الراهب: الصيام يستخدم في الخارج للعلاج من السرطان

قال الفنان عماد الراهب، إن الصيام لدى الأقباط يكون حتى العصر، والفطار يكون على بعض الأطعمة النباتية، معقبًا: "بناكل أكل صحي، مش عايز أتكلم كأني بفتي".



وتابع "الراهب"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الأقباط يصومون من أجل الحفاظ على صحتهم، وليس من أجل أن يحبهم الله عز وجل، معقبًا: "ربنا بيحبنا وإحنا صيامين، وبيحبنا وإحنا فاطرين، الصيام ممارسة تقربنا من الله، ومفيد لينا، بيخلي حالتنا البدنية أفضل".



ولفت إلى أن الامتناع عن الطعام لمدة تزيد عن 8 ساعات يؤدي إلى توقف الخلايا الضارة، وهذا الأمر يستخدم في الخارج لعلاج السرطان.



