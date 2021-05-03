ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز
تسود
حالة من الترقب لدى العديد من الأندية في الدوري الممتاز وتحديدا الأهلي في
انتظار قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز
أمس في الدوري الممتاز
وكشف
مصدر أن هناك حالة احتقان لدى المسئولين في الأندية بشكل عام نظرا لعقوبات
كثيرة تعرض لها الجميع في الفترة الماضية مع تجاهل الكثير للزمالك وبيراميدز في
نفس المسابقة هذا الموسم.
وقال
مصدر إر الأهلي هو أكثر أندية الدوري الذي يترقب قرارات لجنة المسابقات في حق
لاعبي الزمالك بعد الاعتداء على حكم اللقاء جهاد جريشة في أرض الملعب وذلك بعد
دقائق من احتساب ركلة جزاء للزمالك نفسه
شكك الجميع في صحتها ، ولعدم احتسابه وقت
ضائع يتناسب مع وجهة نظرهم
وتبدو
حالة الترقب لدى مسئولي الاهلي بعد ايقاف سيد عبد الحفيظ مؤخرا ثم تغريمه 50 الف
جنيه من لجنة التظلمات بينما لم يرتكب مدير الكرة بالأهلي اي أزمة أو مشكلة سوى
نزوله ارض الملعب بعد المباراة للحديث مع الحكم
وتجري
حاليا اتصالات بين عدد من مسئولي الأندية في الدوري الممتاز لتوضيح وجهة النظر
والنقاش فيما يخص مباراة الزمالك وبيراميدز أمس وما رصدته كاميرات التليفزيون من
تجاوزات ، ينتظر الجميع قرار لجنة المسابقات العادل للحد منها أو الاعتراض بشكل
جماعي من قبل الأندية.