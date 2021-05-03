ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

تسود حالة من الترقب لدى العديد من الأندية في الدوري الممتاز وتحديدا الأهلي في انتظار قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز أمس في الدوري الممتاز

وكشف مصدر أن هناك حالة احتقان لدى المسئولين في الأندية بشكل عام نظرا لعقوبات كثيرة تعرض لها الجميع في الفترة الماضية مع تجاهل الكثير للزمالك وبيراميدز في نفس المسابقة هذا الموسم.

وقال مصدر إر الأهلي هو أكثر أندية الدوري الذي يترقب قرارات لجنة المسابقات في حق لاعبي الزمالك بعد الاعتداء على حكم اللقاء جهاد جريشة في أرض الملعب وذلك بعد دقائق من احتساب ركلة جزاء للزمالك نفسه شكك الجميع في صحتها ، ولعدم احتسابه وقت ضائع يتناسب مع وجهة نظرهم

وتبدو حالة الترقب لدى مسئولي الاهلي بعد ايقاف سيد عبد الحفيظ مؤخرا ثم تغريمه 50 الف جنيه من لجنة التظلمات بينما لم يرتكب مدير الكرة بالأهلي اي أزمة أو مشكلة سوى نزوله ارض الملعب بعد المباراة للحديث مع الحكم

وتجري حاليا اتصالات بين عدد من مسئولي الأندية في الدوري الممتاز لتوضيح وجهة النظر والنقاش فيما يخص مباراة الزمالك وبيراميدز أمس وما رصدته كاميرات التليفزيون من تجاوزات ، ينتظر الجميع قرار لجنة المسابقات العادل للحد منها أو الاعتراض بشكل جماعي من قبل الأندية.