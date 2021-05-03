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كشف ملابسات فیدیو مشاجرة قرية الدلجمون بالغربية

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جھود أجھزة وزارة الداخلیة، في كشف ملابسات ما تم تداولھ بشأن مقطع فیدیو یتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البیضاء بین الأھالى بقریة الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفرالزیات بمحافظة الغربیة.

بالفحص تبین حدوث مشاجرة بالقریة المشار إلیھا بین كلٍ من طرف أول شخصین (عامل بمقھى، ربة منزل) طرف ثان أربعة أشخاص (3 مزارعین - طالب) جمیعھم مقیمون بذات القریة، وذلك إثر قیام الطرف الثانى بترك دراجة ناریة "تروسیكل" خاصتھم أمام المقھى الخاص بالأول وإعتراضھ على ذلك حدثت بینھم مشادة كلامیة تطورت لمشاجرة تعدى فیھا كلًا منھما على الآخر دون حدوث إصابات.

حيث تمكنت الأجھزة الأمنیة من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالھم أیدوا ما سبق وقرروا الصلح والتراضى فیما بینھم وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة والعرض على النیابة العامة.

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