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حسام موافي يحذر من قياس الضغط في الصيدليات.. فيديو

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الشخص المصاب بمرض السكر أو صداع يجبب أن يقيس ضغط الدم، مشيرا إلى أن تشخيص ضغط الدم ليس أمر سهلًا.

وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد أن تشخيص ضغط الدم الأصعب في الطب، كون الانفعال قد يكون سببا في رفع الضغط ثم عودته سريعا للوضع الطبيعي.

وتابع: " حذرت سابقا من قياس الضغط في الصيدلية، كون هذه الطريقة غير دقيقة من ناحية التشخيص، مؤكدا أهمية قياس الضغط 3 مرات للتأكد من سبب الارتفاع، معلقا: "الصيادلة زعلوا مني.. واعتبره إهانة وأنا إطلاقا لا أقصد".

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