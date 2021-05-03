عمرو سعد يوجه الشكر لأحمد خالد موسي مخرج "ملوك الجدعنة"



حرص النجم عمرو سعد، علي توجيه الشكر للمخرج أحمد خالد موسي، وذلك بعد نجاح مسلسل ملوك الجدعنة.



ونشر عمرو سعد، الصور علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "الصور دي عشان نقدر حجم المجهود والشغل والفن والدقة لصناع النجاح الكبير خلف الكاميرا علي رأسهم المخرج أحمد خالد موسي

ومدير التصوير محمود بشير ومهندس الديكور احمد عباس ومصممة الملابس دينا نصير والكوافير يوسف الاشقر والمكياج ومؤثرات طارق مصطفي الصورة والشغل يقف خلفه صناع جامدين قوي

كتيبة كل واحد فيهم بكتيبة شكرا المخرج أحمد خالد موسي وكتيبته اللي استحقوا عن جدارة لقب ملوك الجدعنة".





تصدر النجم عمرو سعد، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشخصية سرية، وايضا تصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" علي موقع "شاهد vip".



"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.





ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .