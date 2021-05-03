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جوارديولا: سنواجه مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن اعتقاده بأن لاعبيه يواجهون أصعب مهمة في مسيرتهم الأوروبية خلال المواجهة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

 أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن اعتقاده بأن لاعبيه يواجهون أصعب مهمة في مسيرتهم الأوروبية خلال المواجهة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان غداً الثلاثاء إياباً بعدما حقق مانشستر سيتي الفوز 2-1 على سان جيرمان في مباراة الذهاب بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

ومنحت نتيجة مباراة الذهاب أفضلية لفريق مانشستر سيتي الذي يحلم ببلوغ المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لجوارديولا أن توج باللقب مرتين سابقتين مع فريقه السابق برشلونة قبل عقد من الزمان ولكنه لم يبلغ النهائي منذ ذلك الحين سواء مع بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر سيتي.

ولكن جوارديولا يدرك جيدا مدى صعوبة المربع الذهبي للبطولة، حيث سبق له أن خرج من هذا الدور مع برشلونة في 2010 و2012 على يد انتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

كما سقط جوارديولا مع بايرن في نفس المرحلة أمام ثلاثة فرق إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على الترتيب خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق "البافاري".

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: "من واقع خبرتي ، فإن الدور قبل النهائي دائما صعب".

وأكد غوارديولا أن جميع اللاعبين الكبار في فريقه جاهزون لمباراة الغد باستثناء المدافع الاحتياطي إريك جارسيا لمرضه.

وأضاف غوارديولا: "في تجربتي دائماً، فإن مباراة الإياب بالدور قبل النهائي هي الأكثر صعوبة. المباراة النهائية مختلفة تماماً، ولا يعني ذلك أنها أسهل ، ولكنها مختلفة تماماً".

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