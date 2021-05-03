فالنسيا يقيل مدربه بعد الهزيمة من برشلونة

أقال نادي فاللنسيا الإسباني لكرة القدم مديره الفني خافي جارسيا بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام ضيفه برشلونة 2 / 3 مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.





وقلب برشلونة تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 ليظل فالنسيا بلا أي انتصار في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.





وسجل جابرييل باوليستا هدف التقدم لفاللنسية في مطلع الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.



