Advertisements
فالنسيا يقيل مدربه بعد الهزيمة من برشلونة
الإثنين 03/مايو/2021 - 07:57 م
وكالات
Advertisements
أقال نادي فاللنسيا الإسباني لكرة القدم مديره الفني خافي جارسيا بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام ضيفه برشلونة 2 / 3 مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.
وقلب برشلونة تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 ليظل فالنسيا بلا أي انتصار في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.
وسجل جابرييل باوليستا هدف التقدم لفاللنسية في مطلع الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ورد برشلونة بثلاثة أهداف سجلها ليونيل ميسي (هدفين) وأنطوان جريزمان قبل أن يحرز كارلوس سولير هدف بلنسية الثاني.
Advertisements