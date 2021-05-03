حكم صيام التطوع وهل يحتاج إلى تبييت النية.. والأيام التى يحرم فيها الصيام (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يمكن صيام 6 أيام من شوال بعد عيد الفطر المبارك ولايلزم أن تكون متتالة ولكن يحرم صيام أول يوم في العيد ويمكن الصوم ثاني يوم.



وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمد رزق، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يستحب الصيام في أيام 13 -14-15 من كل شهر عربي أو صيام يومي الإثنين والخميس، منوها بأنه الرسول كان يصمهم شكرا لله.



وأشار إلى أنه يكره صيام يوم الجمعة أو السبت منفردًا إلا إذا كان لسبب، مشيرا إلى أن من بين الأسباب التي يحل بها صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا، كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.



وحول حكم من بدأ صيام التطوع ولم يكمله وأفطر قبل المغرب قال:"لا حرج عليه ولكن يستحب ألا يفطر إلا لمبرر؛ احترامًا للصيام كشعوره بالتعب الشديد أو ظروف اضطرته للصيام لحضور ضيف"، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تعقد نية صيام التطوع مبيتة ليلا.

