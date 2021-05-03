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قفزة في أسعار الذهب مع هبوط الدولار وعوائد السندات

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:07 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الإثنين، ومعها المعادن النفيسة الأخرى، مدعومة بتراجع في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5% إلى 1794.28 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروته منذ 23 أبريل عند 1794.96 دولار.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5% أيضا إلى 1794.80 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداولات المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: “مزيج من استمرار خفوت عوائد السندات، والضغوط على الدولار، وحجم التحفيز المالي والنقدي الذي نجده في هذه السوق… كل تلك العوامل تواصل دفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع.

“أصبحنا في بيئة تضخمية أكثر، وفي ضوء كل هذا التحفيز… من الطبيعي أن تبلي أسعار السلع الأولية بلاء حسنا في تلك البيئة.”

تراجع مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للفائدة.

استفاد الذهب أيضا من بيانات تظهر نمو أنشطة المصانع الأمريكية بوتيرة أبطأ في أبريل نيسان.

وقفز البلاديوم، المستخدم في صناعة السيارات، 1.6% إلى 2981.81 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة، بفعل بواعث قلق من نقص في المعرض.

وصعدت الفضة 3.56% إلى 26.82 دولار للأوقية، بعد بلوغها 26.95 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أول مارس.

وتقدم البلاتين 3.13% مسجلا 1235.97 دولار للأونصة.

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عوائد السندات سعر الدولار اسعار الذهب

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