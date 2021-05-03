ياسمين رئيس بلا مأوى في ملوك الجدعنة



نجحت مؤامرة عواطف لطرد فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) من شقة أبيها، بعدما جعلته يبصم وهو غائب عن الوعي على تنازل لجميع أملاكه إليها، وبعد وفاته، حاولت أو توقع شقيقتها فاتن في أي خطأ مزيّف كي تنتهز الفرصة وتطردها من المنزل، وبالفعل جعلت زوجها يتهجّم عليها في غرفة نومها ثم دخلت عواطف لتنصف زوجها على شقيقتها وتجبرها على ترك المنزل أو فضحها في المنطقة للمرة الثالثة.



ولأول مرة تصبح فاتن حرفوش بدون أي رجل معها، خاصةً مع وفاة والدها واستمرار سريّة (عمرو سعد) في تصديق الأكاذيب التي دارت عن علاقتها بصديقه سفينة (مصطفى شعبان)، وانشغاله بالعمل في تجارة المخدرات بدلًا من محاولة التصالح مع صديقه.



ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا