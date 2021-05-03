جولة ميدانية لمحافظ الفيوم ونائبه ورئيس مركز ابشواى لمتابعة التزام المحميات والمنشآت السياحية لبحيرة قارون بقرار الغلق



رئيس مدينة ابشواى: لم يتم خلال الجولة رصد أي مخالفة للمواطنين والمنشآت السياحية للإجراءات الاحترازية، في ظل وجود أمني مكثف



محافظ الفيوم يوجه بسرعة إعداد بيان برؤساء القرى وعمال النظافة والعاملين الذي يتعاملون مع الجمهور لتطعيمهم بلقاح كورونا



قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بجولة ميدانية لمتابعة التزام الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والمحميات والمنشآت السياحية بقرار الغلق خلال أعياد شم النسيم، ومنع التجمعات، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد.



قال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد الساحل الجنوبي لبحيرة قارون والشواطئ الخاصة والمنشآت السياحية علي ضفاف البحيرة.



وقال رئيس المركز أنه لم يتم خلال الجولة رصد أي مخالفة للمواطنين والمنشآت السياحية للإجراءات الإحترازية، في ظل وجود أمني مكثف بمداخل المحافظة، والأكمنة المرورية، وغلق الطرق المؤدية للمحميات، ومنع دخول سيارات النقل الجماعي ذات النشاط السياحي إلى المحافظة طوال فترة سريان القرار.



وكشف السيد رئيس المركز عن هدوء حركة السير على الطرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا توجيهات معالي محافظ التنسيق الكامل مع مديرية الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأى محاولة اختراق للقرارات.



جديرًا بالذكر أن المنشآت السياحية تعمل حاليًا وفقًا لبروتوكول وزارة السياحة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت السياحية ومراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ولفت السيد رئيس المركز إلى توجيهات المحافظ خلال الجولة لرؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة إعداد بيان برؤساء القرى وعمال النظافة والعاملين الذي يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة بكل مركز، لتطعيمهم بلقاح كورونا.



سبق الجولة متابعة مكثفة من اليوم بحضور رئيس المركز للتأكد من عدم وجود أي تجمعات او مخالفات لقرارات الدكتور المحافظ، وذلك بحضور كل من الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري والأستاذة سعاد السيد، رئيسة الوحدة المحلية بشكشوك.

