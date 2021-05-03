Advertisements

كنيسة كاثوليكية في برشلونة تفتح أبوابها أمام المسلمين لتناول الإفطار والصلاة خلال رمضان

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

فتحت كنيسة "سانتا أنا" الكاثوليكية في برشلونة أبواب أديرتها أمام المسلمين لتناول الإفطار وأداء الصلاة بعد أن منعتهم قيود الجائحة من الاحتفال بشهر رمضان في الأماكن المغلقة المعتادة.

 

وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته الاثنين بأنه في كل ليلة يشق ما بين 50 و60 مسلما، كثير منهم بلا مأوى، طريقهم عبر الممرات الحجرية لكنيسة "سانتا أنا" حيث يقدم متطوعون وجبات الطعام المطهو في المنازل.

 

وقال أحد أمازيغ المغرب ويدعى حفيظ إبراهيم للوكالة: "كلنا واحد... فلو كنت كاثوليكيا، أو تنتمي لدين آخر، وأنا مسلم.. حسن.. نحن جميعا كإخوة يجب أن يساعد بعضنا البعض".

 

واعتادت رئيسة الجمعية الكاتالونية للنساء المغربيات، فوزية شطي، على تنظيم إفطار جماعي في المدينة، لكن القيود التي فرضت على تناول الطعام في الأماكن المغلقة اضطرتها للبحث عن مكان بديل تتوافر به تهوية جيدة ومساحة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

 

وقد لاقت ترحيبا من الأب بيو سانتشيث، وهو قس بالكنيسة، يرى أن لقاء أصحاب العقائد المختلفة رمز للتعايش المدني.

 

وقالت فوزية: "الناس سعداء للغاية لأن المسلمين يستطيعون تناول الإفطار في كنيسة كاثوليكية لأن الأديان تعمل على لم الشمل وليس التفرقة".

 

وكان سانتشيث يتأمل بينما يؤذن رجل للصلاة تحت شجرة برتقال في فناء بوسط الكنيسة تضيئه شعلات المواقد التي تعمل بالغاز.

 

وقال سانتشيث: "على الرغم من اختلاف الثقافات واللغات والأديان، أصبحنا أكثر قدرة على الجلوس والحديث أكثر من بعض الساسة".

 

وتحتضن محافظة برشلونة، التي تشمل المدينة والمناطق التي تحيطها، أكبر طائفة مسلمو في إسبانيا تلغ عدد أفرادها حوالي 232 ألف شخص.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة كاثوليكية رمضان برشلونة افطار رمضان

أخبار تهمك

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 12 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 23 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"كنا رجالة مبتخافش الموت".. ذكريات نصر أكتوبر من دفتر حياة مراكبي بطل

12 ساعة صيام للاعبين المسلمين في الدوريات الأوروبية

طقوس وعادات غريبة لمسلمي الهند في رمضان.. تعرف عليها

"إفطار جماعي وأسواق خيرية".. كيف يقضي المسلمين شهر رمضان في نيوزيلندا؟

"خيم وفعاليات للمغتربين".. كيف يحتفل المسلمون بشهر رمضان في أوروبا؟

تعرف على عادات وتقاليد دول آسيا في شهر رمضان الكريم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

07:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي