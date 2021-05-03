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موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا "2020-2021" أحد يومي 14 و 15 من شهر مايو الجاري.

 

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا "2020-2021"، أحد يومي 21 و 22 من مايو الجاري.

 

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذي يقوده المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يحمل لقب بطولة  دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

 

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