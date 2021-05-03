ما هو أدب الحوار في الإسلام؟ عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يُوضح (فيديو)

قال إيهاب شوقي، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أدب الحوار هو أحد القضايا التي تناولها مرصد الأزهر، مشيرًا إلى أن أدب الحوار قيمة حضارية ومبدأ قرآني يعلم به المسلمين كيف يتحاورون مع من هم مختلفين معهم في الدين والفقه.



وأضاف "شوقي" في حواره ببرنامج "رسائل رمضانية" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "أن الإسلام يعلمنا الحوار الصحيح مع من هو مختلف معي في الرأي، ومن المرصد نريد أن نرسل رسالة إلى الشباب ومن خلال الندوات والمؤتمرات تدعو إلى زيادة الوعي وترسيخ قيمة الحوار وأدبه وذلك من خلال المبدأ القرآني وجادلهم بالتي هي أحسن وشاورهم في الأمر.



وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.



وأطلقت الأوقاف منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 11 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.



وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.