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فيريزون الأمريكية تبيع ياهو و "إيه أو إل" لصندوق استثماري

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
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 أعلنت شركة “فيريزون” الأمريكية العملاقة للاتصالات، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين “ياهو” و”إيه أو إل” مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق “أبولو غلوبل ماناجمنت” أيضاً وحدة “فيريزون ميديا” بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت “فيريزون” في بيان أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري “أبولو” على 4,25 مليار دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت “فيريزون” إلى أنها ستحتفظ بحصة 10% في الشركة التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو غاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من السنة الجارية.

وكانت “فيريزون” استحوذت على “ياهو” عام 2017 مقابل نحو 4,5 مليار دولار، ودمجته في وحدتها مع “إيه أو إل” الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4,4 مليار دولار من “تايم وورنر”.

إلا أن زخم رمزَي الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أخذ في التراجع، وكذلك حصتاهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تحول مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث منها “غوغل” و”فيسبوك”.

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