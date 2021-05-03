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عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

 

أوضح المنيري أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين،  إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة.

 

أضاف بأن طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها اللاعب على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة.

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