عمرو عبد الجليل يعترف على مخبأ خالد كمال في الحلقة الـ22 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة التحقيق نع زوجات "سيد جلالة" حيث اعترفت "غزال" أن سيد هو من قتل "ست الناس"، وشهدت ضده، كما شهدت زوجته الثانية بأنه قاتل ويبيع المخدرات، ولكن زوجته الأولى لم تصدق أنه قتل أحد.



و ذهب "صبحي" عمرو عبد الجليل، لـ"سيد" في المكان المخبأ به، وطلب منه "سيد" أن يكتب نصيبه لزوجاته، مما جعل "صبحي" يتحدث مع الشرطة للإدلاء على مكان "سيد".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

