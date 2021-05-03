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بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، بالدوري العام.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة، في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب غزل المحلة.

 

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بعد تعادله أمام بيراميدز سبورت.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

 

وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

 

الهجوم: محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

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