عضو "إسكان النواب": اشتراطات البناء الجديدة تتصدى لفوضى التراخيص

قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها بشكل تجريبي لمدة شهرين فى نحو 27 مدينة ومركزا وحي، في نطاق المحافظات بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بها العديد من المميزات.



وتابع "صالح" في تصريحات له، مساء اليوم الإثنين: من أهم المزايا الموجودة بالمنظومة الجديدة، اشتراط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، علاوة على أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق المراد البناء عليها، وعدم البناء بطريقة عشوائية كما كان يحدث في الماضي.



وأشار عضو لجنة الإسكان أيضًا، إلى أن المنظومة الجديدة، اشترطت حظر البناء في المناطق ذات "كثافات" شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة والتصدي بحسم لفوضى التراخيص والبناء في كل مكان وزمان وفي أي منطقة، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقنن عملية البناء وتُقنن التراخيص وتتصدي بقوة لفساد المحليات السابق وتوقف العشوائية وتُعزز حقوق الدولة.

