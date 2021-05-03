Advertisements

عضو "إسكان النواب": اشتراطات البناء الجديدة تتصدى لفوضى التراخيص

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها بشكل تجريبي لمدة شهرين فى نحو 27 مدينة ومركزا وحي، في نطاق المحافظات بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بها العديد من المميزات.

وتابع "صالح" في تصريحات له، مساء اليوم الإثنين: من أهم المزايا الموجودة بالمنظومة الجديدة، اشتراط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، علاوة على أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق المراد البناء عليها، وعدم البناء بطريقة عشوائية كما كان يحدث في الماضي.

وأشار عضو لجنة الإسكان أيضًا، إلى أن المنظومة الجديدة، اشترطت حظر البناء في المناطق ذات "كثافات" شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة والتصدي بحسم لفوضى التراخيص والبناء في كل مكان وزمان وفي أي منطقة، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقنن عملية البناء وتُقنن التراخيص وتتصدي بقوة لفساد المحليات السابق وتوقف العشوائية وتُعزز حقوق الدولة.

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ يوم

نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

08:55 م

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

08:43 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي