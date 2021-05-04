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اليوم.. "اقتصادية البرلمان" تناقش موازنة قطاع الأعمال
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:22 ص
إيمان أسامة
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تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، للنظر في موازنة العام المالي 2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، وخلال الاجتماع يتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما يناقش الاجتماع أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر، أن لجنة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعًا الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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