Advertisements

اليوم.. "اقتصادية البرلمان" تناقش موازنة قطاع الأعمال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:22 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
إيمان أسامة
Advertisements
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، للنظر في موازنة العام المالي ‏2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، وخلال الاجتماع يتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يناقش الاجتماع أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جدير بالذكر، أن لجنة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعًا الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قطاع الأعمال الموازنة

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ حوالي 4 ساعات

سمسم شهاب بين الحياة والموت!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين: "الحقوا اللقاحات"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة قتل لواء شرطة بالمعاش داخل منزله بالقاهرة

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

غدًا.. "دينية النواب" تناقش موازنة "الأوقاف" والمديريات الإقليمية والأعلى للشئون الإسلامية

غدًا.. "إعلام النواب" تناقش موازنة قطاعات وزارة الثقافة

اليوم.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اليوم.. "دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

اليوم.. "إعلام النواب" تناقش موازنة قطاعات وزارة الثقافة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

01:14 ص

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي