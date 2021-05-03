ننشر كيفية تعديل حجز الوحدات من إعلان لآخر ضمن شقق الإسكان الاجتماعي.. وشروط وخطوات التحويل بين الوحدات

ننشر كيفية تعديل حجز الوحدات من إعلان لآخر ضمن شقق الإسكان الاجتماعي.. و شروط وخطوات التحويل بين الوحدات





أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية "المدن/ المراكز" التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل 5 مايو، وحتى يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021.





ويتمّ التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية: الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء"، الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005: 2009 - النقابات "محدودي الدخل"، للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر "سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها"، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، شروط وخطوات التحويل بين الوحدات على النحو التالي:





شروط التحويل بين الوحدات





- عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.





- في حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).





- يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.





- لن يتمّ النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.





خطوات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية





- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــا ).





- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين.





- يضغط العميل على اختيار "طلبات".





- يضغط المواطن على "طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية".





- تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.





- إن لم يكن لديك حسابًا على الموقع يمكنك الضغط على "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على "تسجيل".





- يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".





- بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي "تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة"، أو "تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة"، أو "تحويل في حالة تغيير محل جهة العمل".





- بعد الضغط على أي من الخيارات السابقة، يقر المتقدم بموافقته على بعض البنود، ثم يبدأ المتقدم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره والضغط على "موافق".





- يختار المتقدم المدينة أو المركز المراد التحويل إليه، ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على "تقديم".





- تظهر رسالة أنّه تم إنشاء الطلب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.





- يمكنك الضغط على طحالة الطلب" لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تم النظر به.





- بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحصه، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.





- بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على "إرسال".





وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنّهَ حال عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا والوحدات الجاري تنفيذها بكل من "المدن/ المراكز" التي لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها، فإن ذلك سيُعد عدولًا عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.



